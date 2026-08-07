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Санкции как повод для прорыва. Китай обходит американские ИИ-ограничения и готов покорять рынки

Санкции как повод для прорыва. Китай обходит американские ИИ-ограничения и готов покорять рынки

Китайские инженеры не собираются сдаваться и намерены разрабатывать собственные продукты быстрее, чем американские чиновники вводят ограничения .

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