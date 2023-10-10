Большинство россиян считают COVID неопасным и не хотят возвращения ограничений

Больше половины россиян считают, что в нашей стране нет новой волны эпидемии коронавируса. Это показало исследование, проведенное СК "Росгосстрах" и банком "Открытие", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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