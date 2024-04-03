Проклинающего русских мигранта-мясника отправили в СИЗО

В Новосибирске заключили под стражу гражданина Таджикистана, желающего смерти бойцам СВО. Сегодня, 3 апреля 2024 года Калининский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Далержону Ачилову.
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