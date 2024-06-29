Почему пассажиры возмущены и требуют от РЖД организовать отдельные вагоны для проезда детей Юлия ЧелкановаВ последнее время ситуация с проездом детей в поездах РЖД вызывает все больше недовольства у пассажиров.
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