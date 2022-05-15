Генерал жандармерии Франции про ситуацию вокруг России и Украины

Сейчас, когда здравый смысл, кажется, покинул и западных руководителей, и редакции европейских СМИ, а коллективная антипутинская истерия заменила способность размышлять, я напомню всего лишь несколько реалий, которые мир, в бреду, кажется забыл.
Сейчас, когда здравый смысл, кажется, покинул и западных руководителей, и редакции европейских СМИ, а коллективная антипутинская истерия заменила способность размышлять, я напомню всего лишь несколько реалий, которые мир, в бреду, кажется забыл.
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