ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин: Москва передала землю под производство по ставке 1 рубль в год 15 инвесторам

Город заключил договоры с 15 инвесторами Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о работе механизма масштабных инвестиционных проектов (МаИП), который помогает развивать инновационные и социально значимые бизнес-проекты в столице.

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