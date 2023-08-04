Собянин: Москва передала землю под производство по ставке 1 рубль в год 15 инвесторам

Город заключил договоры с 15 инвесторами Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о работе механизма масштабных инвестиционных проектов (МаИП), который помогает развивать инновационные и социально значимые бизнес-проекты в столице.
Город заключил договоры с 15 инвесторами Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о работе механизма масштабных инвестиционных проектов (МаИП), который помогает развивать инновационные и социально значимые бизнес-проекты в столице.
Свежие комментарии