Эксперты сообщили о дефиците готовых квартир на первичном рынке Москвы

В Москве по итогам 2023 года в готовых зданиях застройщики предлагали 7,2 тыс. квартир, что составляет только 10,7% от общего объема предложения первичного рынка жилья в столице, следует из данных аналитиков «Метриума», с которыми ознакомились «Известия» 26 января.