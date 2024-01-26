Эксперты сообщили о дефиците готовых квартир на первичном рынке Москвы

В Москве по итогам 2023 года в готовых зданиях застройщики предлагали 7,2 тыс. квартир, что составляет только 10,7% от общего объема предложения первичного рынка жилья в столице, следует из данных аналитиков «Метриума», с которыми ознакомились «Известия» 26 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии