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Свежий геймплей Slitterhead, StarCraft 2 в GamePass, Ubisoft на дне, тизер 2 сезона «Одни из нас»…

Свежий геймплей Slitterhead, StarCraft 2 в GamePass, Ubisoft на дне, тизер 2 сезона «Одни из нас»…

Создатели Dynasty Warriors: Origins опубликовали 23 минуты геймплея; Microsoft выкатила свежий трейлер Metal Gear Solid Delta и анонсировала первое DLC для Age of Mythology: Retold, пошаговую RPG Threads of Time и Bleach: Rebirth of Souls; StarCraft Remastered и .

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