Свежий геймплей Slitterhead, StarCraft 2 в GamePass, Ubisoft на дне, тизер 2 сезона «Одни из нас»…

Создатели Dynasty Warriors: Origins опубликовали 23 минуты геймплея; Microsoft выкатила свежий трейлер Metal Gear Solid Delta и анонсировала первое DLC для Age of Mythology: Retold, пошаговую RPG Threads of Time и Bleach: Rebirth of Souls; StarCraft Remastered и .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)