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Как септопластика носовой перегородки меняет жизнь

Как септопластика носовой перегородки меняет жизнь

Как септопластика носовой перегородки меняет жизнь Тамара АрноСептопластика, или операция по исправлению носовой перегородки, представляет собой хирургическую процедуру, которая направлена на коррекцию различных деформаций или дефектов, связанных с носовой перегородкой.

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