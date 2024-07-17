Как септопластика носовой перегородки меняет жизнь Тамара АрноСептопластика, или операция по исправлению носовой перегородки, представляет собой хирургическую процедуру, которая направлена на коррекцию различных деформаций или дефектов, связанных с носовой перегородкой.
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