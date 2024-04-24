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Глава ГУР прокомментировал убийство российского лётчика-перебежчика в Испании

Глава ГУР прокомментировал убийство российского лётчика-перебежчика в Испании

Глава ГУР (Главного управления разведки) минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью Би-Би-Си прокомментировал убийство в Испании предателя-перебежчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал на Украину вертолет Ми-8.

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Комментарии
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Eduard
Сдох и сдох!
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18 час.
MB
Marina Bubon
Это уже никому не интересно, даже его сумасшедшей мамаше((( земля стекловатой🤮🤮🤮
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4 час.

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