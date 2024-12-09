В Усть-Илимске водитель тойоты сбил школьника на зебре

ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря на пешеходном переходе на проспекте Мира в Усть-Илимске. Как установили госавтоинспекторы, 39-летний водитель тойоты сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.
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