🙏 На хлебозаводе в Крыму проводят обряд освящения пасхальных куличей Освятили также оборудование и сырьё.
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🙏 На хлебозаводе в Крыму проводят обряд освящения пасхальных куличей Освятили также оборудование и сырьё.