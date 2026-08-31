«Мы обязаны применить тактическое ядерное оружие»: Алексей Журавлёв призвал принудить врага к капитуляции

БлокнотРУ Он отметил, что дискуссировать на эту тему не нужно: если потребуется - удар должен быть нанесён.
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