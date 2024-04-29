Как эволюционировали банки в вертикально-интегрированных компаниях

Границы фирмы начинаются там, где она предпочитает делать что-то сама: производить, упаковывать, перевозить, создавать точки розничных продаж, обслуживать и так далее, и кончаются там, где она передает те или иные бизнес-процессы на аутсорсинг.
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