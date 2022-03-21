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Владимир Капуловский возглавил «Кулагер»

Назначен новый главный тренер петропавловского «Кулагера». Им стал Владимир Капуловский. Предыдущий тренер команды – Александр Белявский – оставил свой пост по семейным обстоятельствам в начале марта.

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