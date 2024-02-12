Власти в Удмуртии проверили состояние проблемной дороги «Воткинск – Кельчино»

Воткинск. Удмуртия. Представители властей осмотрели участок дороги «Воткинск – Кельчино» в Удмуртии. Как сообщил в соцсетях глава Воткинского района республики Сергей Васильев, он вместе с вице-премьером региона Игорем Асабиным проверил состояние дорог в районе.