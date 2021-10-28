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Nikkei: власти Японии потребуют данные о крупных акционерах от 3,5 млн частных компаний

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции и финансовые регулирующие органы Японии с января 2022 года потребуют от примерно 3,5 млн частных компаний страны предоставлять детальные данные об их крупных акционерах в интересах борьбы с отмыванием денег и незаконными сделками.

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