Воспитатели из ЯНАО поделились опытом с коллегами из Волновахи

Надымские (ЯНАО) воспитатели провели вебинар для своих коллег из Волновахского района. На нем они поделились опытом в применении педагогических технологий и их применении на практике, сообщает администрация Надымского района.
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