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Профилактическое занятие ´Жизнь дороже всех сокровищ´.

Профилактическое занятие ´Жизнь дороже всех сокровищ´.

06.03.2025 в IX-х классах прошло профилактическое занятие ´Жизнь дороже всех сокровищ´, проведённое членами информационной группы по принципу ´равный обучает равного´, направленное на профилактику суицидального поведения .

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