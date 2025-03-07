06.03.2025 в IX-х классах прошло профилактическое занятие ´Жизнь дороже всех сокровищ´, проведённое членами информационной группы по принципу ´равный обучает равного´, направленное на профилактику суицидального поведения .
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