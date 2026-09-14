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Фестиваль «Московская книжная неделя» пройдет с 26 сентября по 4 октября

Фестиваль «Московская книжная неделя» состоится с 26 сентября по 4 октября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

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