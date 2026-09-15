Никитин эмоционально поздравил «Торпедо» с победой над «АкБарсом»: что он сказал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября, ФедералПресс. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил хоккейный клуб «Торпедо» с победой над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2.
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