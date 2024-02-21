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Сенатор Карелин поздравил «ФосАгро» с победой в престижной бизнес-премии

Сенатор Карелин поздравил «ФосАгро» с победой в престижной бизнес-премии

Он особо отметил значимость спортивно-образовательной программы компании. Сенатор РФ, Герой России Александр Карелин поздравил компанию «ФосАгро» с победой в большинстве номинаций и присуждением высшей награды национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

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