Обновление Jusant добавляет несколько новых опций доступности. Вышел хвалебны...

Обновление Jusant добавляет несколько новых опций доступности. Вышел хвалебный трейлерМедитативная игра о скалолазании Jusant от Don’t Nod, запущенная в прошлом месяце среди множества крупных релизов, сразу после выхода была встречена широкой похвалой критиков и публики.