«Они себе не в ногу, а прямо в голову стреляют»: бывший израильский разведчик описал Европе войну с Россией

Запад не знает, как это воевать с РФ, думая, что будет как на Украине, тогда как ВС России за полчаса вернут Европу в каменный век, предостерег Яков Кедми.
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европа проиграет ..но, правильно заметил , в европе куча"наших" чиновников с семьями с недвижкой и счетами..а эти чиновники принимают так или иначе решения куда и как стрелять..и мир это видит сегодня ..даже нашему верховному не позволяют это сделать.. все начерченные линии пройдены, "мы не такие"хотя сам говорил , с террористами не договариваться а надо "мочить".. "если драка намечается, бей первым.." и где все это? сидим как обоссаные и что то мямлим.. весь мир не верит нам.. даже мелочь пузатая на нас бычится , тот же Азербайджан..и всего то надо садовод и еще пару таких закрыть..сколько денег в стране останется, и уважительно будут вести себя..а так страна как старуха беззубая..
Никто и никогда из нашей элиты с Европой воевать не будет (и слава Богу). Там лежат их деньги, там учатся их отпрыски, туда и скрываются при каком-нибудь шухере. Как можно бить по руке дающей😀😀😀
Все правильно сказал - так и будет. Он аналитик и современное оружие РФ приведет Европу в каменный век за считанные минуты. ОНИ с нами воевать не способны уповая на дядюшку Сэма из-за океана, а он за их не впишется (своя шкура ближе). Как и Канада с Японией. А куча паршивых мерзавцев управляющих ЕС и странами блока НАТО не представляют себе ЧТО связались с ведущей мировой державой участвующей в боевых действиях «не числом, а умением» да еще с ядерным потенциалом. Россию победить нельзя.
переселясь к мелкобритам они сами выбрали свою судьбу
Они прикроются "живым щитом" из жён/детей/внуков депутатов РФ и членов правительства.