Арбитражный суд наложил арест на активы немецкого Commerzbank на 94 миллиона евро по иску Русхимальянса

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы немецкого Commerzbank на сумму €93,69 млн по иску "Русхимальянса", оператора проекта по строительству комплекса по переработке и сжижению газа в районе Усть-Луги.