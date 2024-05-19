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Арбитражный суд наложил арест на активы немецкого Commerzbank на 94 миллиона евро по иску Русхимальянса

Арбитражный суд наложил арест на активы немецкого Commerzbank на 94 миллиона евро по иску Русхимальянса

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы немецкого Commerzbank на сумму €93,69 млн по иску "Русхимальянса", оператора проекта по строительству комплекса по переработке и сжижению газа в районе Усть-Луги.

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