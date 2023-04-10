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Макрон заявил, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от «экстерриториальности доллара»

Макрон заявил, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от «экстерриториальности доллара»

Европейский союз должен сконцентрироваться на развитии собственной оборонной промышленности и уменьшить свою зависимость от «экстерриториальности доллара» Соединенных Штатов Америки.

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