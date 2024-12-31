Тест для настоящих киноманов: угадайте новогодний фильм по эмодзи

Проверьте себя! «Чарли и шоколадная фабрика»Угадать фильм по кадру или цитате — что может быть проще! А что вы скажете, если мы предложим вам угадать фильм по эмодзи, в котором зашифровано его название или, в редких случаях, сюжет?Мы уверены — если вы из тех, кто обожает кино, трудно вам не будет.