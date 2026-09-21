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Zero Hedge

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Westinghouse Eyes $50 Billion IPO As America Builds Valuations Faster Than Reactors

Westinghouse Eyes $50 Billion IPO As America Builds Valuations Faster Than Reactors

Westinghouse Eyes $50 Billion IPO As America Builds Valuations Faster Than Reactors Westinghouse, the nuclear business that helped blow a hole in Toshiba’s balance sheet, is preparing for a different headline: a potential valuation above $50 billion.

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