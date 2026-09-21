Westinghouse Eyes $50 Billion IPO As America Builds Valuations Faster Than Reactors Westinghouse, the nuclear business that helped blow a hole in Toshiba’s balance sheet, is preparing for a different headline: a potential valuation above $50 billion.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым