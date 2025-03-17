Биржевой товарооборот Татарстана и Белоруссии за год вырос в 10 раз

Биржевой товарооборот Татарстана и Белоруссии по итогам 2024 года составил 49,9 млн долларов. Об этом сообщила председатель правления «Белорусской универсальной товарной биржи» Ирина Наркевич во время встречи делегации БУТБ с руководством Торгово-промышленной палаты РТ.