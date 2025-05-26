Фронтовое братство вдохновляет участников СВО на отважные подвиги

РИА Новости/Сергей Бобылев Один из лучших советских поэтов послевоенной эпохи, Юлия Друнина, служившая санинструктором и награжденная орденом Красной Звезды и медалью "За Отвагу", когда-то написала: "Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне".