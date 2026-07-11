Исследование: согласованность LLM не гарантирует правильности ответов

Оценка языковых моделей с помощью других LLM (LLM-as-judge) стала стандартом в AI-индустрии. Однако новое исследование, опубликованное на arXiv, ставит под сомнение ключевое допущение таких методов: что согласованность ответов означает их правильность.
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