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Исследование: согласованность LLM не гарантирует правильности ответов

Исследование: согласованность LLM не гарантирует правильности ответов

Оценка языковых моделей с помощью других LLM (LLM-as-judge) стала стандартом в AI-индустрии. Однако новое исследование, опубликованное на arXiv, ставит под сомнение ключевое допущение таких методов: что согласованность ответов означает их правильность.

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