Заноза
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Заноза

14 151 подписчик

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  • Цуркан Арк
    👏Александр Роджерс...
  • Владимир Моргунов
    Без наказания улетел ЖИВОЙ РАЗРУШИТЕЛЬ И ВОРЮГА ЧУБАЙС !!! Под каким только прессом не была кобыла и все сухой из вод..."Кровавую барыню"...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Две шалавы, да они плечевым на автотрассах даже в подметки не годятся, их место в для использования в гетто пришлых...."Кровавую барыню"...

Какие населенные пункты может освободить армия России в марте

Какие населенные пункты может освободить армия России в марте

Быстрое освобождение Петровского, Ласточкино, Северного, Тоненького и прорыв в Орловку ставит крест на планах Генштаба ВСУ остановить русское наступление Военный эксперт ДНР Даниил Безсонов сообщил об освобождении новых населенных пунктов на Донбассе.

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