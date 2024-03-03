Какие населенные пункты может освободить армия России в марте

Быстрое освобождение Петровского, Ласточкино, Северного, Тоненького и прорыв в Орловку ставит крест на планах Генштаба ВСУ остановить русское наступление Военный эксперт ДНР Даниил Безсонов сообщил об освобождении новых населенных пунктов на Донбассе.
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