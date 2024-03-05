В России создали операционную систему для пожилых. На основе открытых версий Linux

Отечественные разработчики представили ориентированную на пожилых людей операционную систему, отличающуюся простотой управленияКак сообщают «Известия», в Кубанском государственном техническом университете разработали прототип операционной системы для пожилых.
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