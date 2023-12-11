Северодвинцы показали мультимедийное шоу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Представители города корабелов заняли четвёртое место во всероссийском конкурсе медиаискусства «Страна света»Работа Кристины Фёдоровой и Максима Фишера стала частью масштабного шоу на Дворцовой площади, которое гости и жители Санкт-Петербурга смогли наблюдать в минувшие выходные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии