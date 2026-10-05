RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 677 подписчиков

HR-эксперт Мурадян: ИИ сильнее всего влияет на рутинные профессии

HR-эксперт Мурадян: ИИ сильнее всего влияет на рутинные профессии

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что искусственный интеллект в первую очередь может заменить специалистов, чья работа состоит из понятных, повторяющихся и рутинных действий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…