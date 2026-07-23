Выручка крупнейших застройщиков в России снизилась

Выручка от продаж у 20 крупнейших российских застройщиков жилья по объему текущего строительства по итогам первого полугодия 2026 года снизилась на 6,3 процента, до 869,9 миллиарда рублей, пишут 23 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.