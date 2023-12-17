Путин рассказал о планах на новогоднюю ночь

Глава государства отметил, что еще не приобрел подарки для близких Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Новый год за праздничным столом будет обсуждать бытовые темы и постарается порадовать близких подарками.
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