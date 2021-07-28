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«Секретный» напиток Сталина. Как генерал Штеменко испил из сталинского графина

«Секретный» напиток Сталина. Как генерал Штеменко испил из сталинского графина

В годы войны товарищ Сталин, как народный комиссар обороны и председатель Государственного комитета обороны, каждый день принимал доклады о ходе войны и жизнедеятельности страны, для решения ключевых или особо сложных вопросов проводились совещания.

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