«Секретный» напиток Сталина. Как генерал Штеменко испил из сталинского графина

В годы войны товарищ Сталин, как народный комиссар обороны и председатель Государственного комитета обороны, каждый день принимал доклады о ходе войны и жизнедеятельности страны, для решения ключевых или особо сложных вопросов проводились совещания.
В годы войны товарищ Сталин, как народный комиссар обороны и председатель Государственного комитета обороны, каждый день принимал доклады о ходе войны и жизнедеятельности страны, для решения ключевых или особо сложных вопросов проводились совещания.
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