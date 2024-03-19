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Теперь чисток не избежать? Четыре главных итога победы Путина

Теперь чисток не избежать? Четыре главных итога победы Путина

Молчаливое гражданское общество Если мне когда-нибудь хоть кто-то еще скажет, что в России нет гражданского общества — я плюну тому в лицо.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Степанов, одна буква не стоит такого оскорбления собеседника. И тут ещё подумать надо, кто дубина.
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7 час.
ВФ
Владимир Фердман
А кого чистить будут?  - опять инициативных и говорливых  ?
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Я не только слышал, я в руках держал эти облигации разных номиналов у своих стариков. Это были займы денег у людей для восстановления страны после войны. И эти облигации постепенно гасили, т.е. возвращали деньги людям. Но процесс сильно притормозился при Хруще. И этот заем был не воровством, как при Ельцине! Сворованные корешами Ельцина деньги плавно перешли в наследство нынешней Администрации! А попытки узнать, будут ли эти деньги как-то возвращены, молча и жестко гасятся нынешней властью
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6 час.

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