Теперь чисток не избежать? Четыре главных итога победы Путина

ВН

Валерий Николаевич

Я не только слышал, я в руках держал эти облигации разных номиналов у своих стариков. Это были займы денег у людей для восстановления страны после войны. И эти облигации постепенно гасили, т.е. возвращали деньги людям. Но процесс сильно притормозился при Хруще. И этот заем был не воровством, как при Ельцине! Сворованные корешами Ельцина деньги плавно перешли в наследство нынешней Администрации! А попытки узнать, будут ли эти деньги как-то возвращены, молча и жестко гасятся нынешней властью