Не уступил лыжню: Бастрыкин затребовал доклад об избиении спортсмена

Инцидент произошёл в Челябинской области на соревнованиях.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам южноуральского отделения предоставить доклад по факту конфликтного случая на соревнованиях в Златоусте Челябинской области.
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