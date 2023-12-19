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Не уступил лыжню: Бастрыкин затребовал доклад об избиении спортсмена

Не уступил лыжню: Бастрыкин затребовал доклад об избиении спортсмена

Инцидент произошёл в Челябинской области на соревнованиях.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам южноуральского отделения предоставить доклад по факту конфликтного случая на соревнованиях в Златоусте Челябинской области.

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