Автор: antifa Режиссёр Никита Михалков подал в суд на Украину за бесхозяйственность в Крыму. Он потребовал взыскать почти 50 миллионов рублей.
Никита Михалков задумал отсудить у Украины почти 50 млн рублей
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мог бы и 500 миллионов, да и 5 миллиардов потребовать. Только глупый пиар себе, "барин" создаёт. Никто ему и рубля не даст.
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2 час.
Катерина
А разве МЫ мигалкину не платим из КАЗНЫ?
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2 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Можно судиться с кем угодно, но не факт, что кто-то ему оттуда заплатит.
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1 час.
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