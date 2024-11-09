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Никита Михалков задумал отсудить у Украины почти 50 млн рублей

Никита Михалков задумал отсудить у Украины почти 50 млн рублей

Автор: antifa  Режиссёр Никита Михалков подал в суд на Украину за бесхозяйственность в Крыму. Он потребовал взыскать почти 50 миллионов рублей.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мог бы  и  500  миллионов, да и 5 миллиардов потребовать. Только  глупый  пиар себе, &quot;барин&quot; создаёт. Никто  ему  и рубля  не даст.
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2 час.
Катерина
А  разве  МЫ  мигалкину  не  платим  из  КАЗНЫ?
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2 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Можно судиться с кем угодно, но не факт, что кто-то ему оттуда заплатит.
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1 час.

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