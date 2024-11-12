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Царьград

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Военнопленный: на Украине военкомы отпускают за взятку 1 000 долларов

Военнопленный: на Украине военкомы отпускают за взятку 1 000 долларов

Сотрудники военкоматов на Украине берут взятки от задержанных и призванных к мобилизации.Украинский военнопленный Сергей Ревенко рассказал о случаях коррупции в военкоматах на Украине.

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