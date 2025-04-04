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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о погоне за рекордом: «Это здорово для хоккея, крутой момент. Гретцки все время поддерживал меня»

Сегодня, 5 апреля, «Вашингтон» дома сыграет с «Чикаго». Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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