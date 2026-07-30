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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Одна 9 лет прячет избранника, вторая пропала из сетей, осталась только Макаревич: Как живут в выглядят теперь участницы золотого состава «Лицея»

Шоу-бизнес: Одна 9 лет прячет избранника, вторая пропала из сетей, осталась только Макаревич: Как живут в выглядят теперь участницы золотого состава «Лицея»

Этот коллектив был создан ещё 35 лет назад, но за все эти годы претерпел серьёзные изменения. Но есть в «Лицее» одна «величина постоянная», и это Настя Макаревич, которая с момента создания группы была её бессменной солисткой, собственно, под неё изначально и был создан этот проект.

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