Шоу-бизнес: Одна 9 лет прячет избранника, вторая пропала из сетей, осталась только Макаревич: Как живут в выглядят теперь участницы золотого состава «Лицея»

Этот коллектив был создан ещё 35 лет назад, но за все эти годы претерпел серьёзные изменения. Но есть в «Лицее» одна «величина постоянная», и это Настя Макаревич, которая с момента создания группы была её бессменной солисткой, собственно, под неё изначально и был создан этот проект.