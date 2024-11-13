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Дикий Юг - Природа Юга России

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Духовный глава Англиканской церкви ушёл в отставку на фоне скандала с растлением детей

Духовный глава Англиканской церкви ушёл в отставку на фоне скандала с растлением детей

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Новости дня за сегодня сообщают о том, что духовный лидер Англиканской церкви, Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, подал в отставку на фоне серьезного скандала, связанного с растлением детей.

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