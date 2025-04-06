В «Торпедо» рассказали о подготовке к матчу в условиях снегопада в Москве

Руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев заявил, что московский клуб в штатном режиме готовится к домашнему матчу 27-го тура Первой лиги с волгоградским «Ротором», на случай снегопада заготовлены цветные мячи.
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