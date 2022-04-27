Футуристичный, гибридный, китайский и с агрегатами Toyota. Представлен кроссовер Trumpchi Emkoo

Китайский автомобиль с агрегатами Toyota — вероятно, мечта многих. И если такое описание можно было встретить на заре зарождения рынка китайских авто, то компания GAC не стесняется использовать его для своего нового кроссовера Trumpchi Emkoo.
Китайский автомобиль с агрегатами Toyota — вероятно, мечта многих. И если такое описание можно было встретить на заре зарождения рынка китайских авто, то компания GAC не стесняется использовать его для своего нового кроссовера Trumpchi Emkoo.
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