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Футуристичный, гибридный, китайский и с агрегатами Toyota. Представлен кроссовер Trumpchi Emkoo

Футуристичный, гибридный, китайский и с агрегатами Toyota. Представлен кроссовер Trumpchi Emkoo

Китайский автомобиль с агрегатами Toyota — вероятно, мечта многих. И если такое описание можно было встретить на заре зарождения рынка китайских авто, то компания GAC не стесняется использовать его для своего нового кроссовера Trumpchi Emkoo.

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