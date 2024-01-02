Армяне призвали Францию к ответу за 150 000 жизней: "Лицемерие должно иметь границы"

Армяне решили напомнить, что Макрон, как и другие западные лидеры, причастен к сдаче Нагорного Карабаха и появлении тысячей беженцевПосольство Армении во Франции решило поздравить друзей армянского народа с Новым годом.
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