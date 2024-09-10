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Царьград

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В Самаре сели 5 самолётов. Они не смогли долететь до Москвы

В Самаре сели 5 самолётов. Они не смогли долететь до Москвы

Три московских аэропорта были временно закрыты.Утром во вторник, 10 сентября, пять самолётов внепланово приземлились в Самаре.

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