Ранее Трамп подписал указ, вводящий пошлины на энергоресурсы из Канады в 10%, на другие товары — в 25%.
Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США
Комментарии
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Сергей Дмитриев
...А я-то всё предполагал, что более бессмысленным обострением отношений, чем на Украине могли быть только отношения США - Канада. "Нет, не солгало предчувствие мне, // нет не солга-ало." (С) Вместо убыли обостения отношений в мире имЕм их устойчивый прирост. Увы и ах.
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