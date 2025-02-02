Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

Сергей Дмитриев

...А я-то всё предполагал, что более бессмысленным обострением отношений, чем на Украине могли быть только отношения США - Канада. "Нет, не солгало предчувствие мне, // нет не солга-ало." (С) Вместо убыли обостения отношений в мире имЕм их устойчивый прирост. Увы и ах.