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Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

Ранее Трамп подписал указ, вводящий пошлины на энергоресурсы из Канады в 10%, на другие товары — в 25%.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...А я-то всё предполагал, что более бессмысленным обострением отношений, чем на Украине могли быть  только отношения США - Канада. &quot;Нет, не солгало предчувствие мне, // нет не солга-ало.&quot; (С) Вместо  убыли обостения отношений в мире имЕм их устойчивый прирост. Увы и ах.
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